Избирком Челябинской области зарегистрировал пять кандидатов на выборы в Госдуму

До 15 августа проверят документы всех кандидатов-одномандатников

Избирательная комиссия Челябинской области зарегистрировала еще пять кандидатов на выборы в Государственную думу РФ. Проверки документов депутатов, выдвигающихся по одномандатным округам, завершатся 15 августа, сообщили в региональном избиркоме.

По челябинскому одномандатному округу № 189 к выборам допустили Александра Андреева из КПРФ, Максима Гулина от партии «Новые люди», руководителя реготделения «Яблока» Ярослава Щербакова. Еще два кандидата зарегистрировали от Металлургического одномандатного округа № 190 — Максима Смагина («Партия пенсионеров») и Андрея Талевлина («Яблоко»).

В среду, 4 августа, представители четырех непарламентских партий зарегистрировались на выборы в Госдуму по Магнитогорскому одномандатному округу. Это был крайний срок подачи документов кандидатами-одномандатниками для регистрации на выборы в Госдуму. Девяти самовыдвиженцам предстоит принести в избирательную комиссию Челябинской области подписи избирателей в свою поддержку.