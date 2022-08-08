Проездные в Челябинске с 10 августа подешевеют на 20%

Для постоянных пользователей поездки обойдутся в 1100 рублей вместо 1 400

В Челябинской транспортной агломерации на предстоящей неделе изменят стоимость проезда в общественном транспорте. Новое билетное меню представили в министерстве дорожного хозяйства и инфраструктуры Челябинской области на пресс-конференции 8 августа. По словам министра Алексея Нечаева, с 10 августа проездной «на месяц» станет дешевле на 300 рублей.

Ранее он стоил 1400 рублей, с 10 августа он обойдется пассажирам в 1100 рублей. Напомним, год назад стоимость длительного проездного составляла 2 200 рублей, то есть в два раза выше новой цены. Разовый проезд по транспортной карте с пересадкой за 60 минут составит привычные 25 рублей. Проезд по банковской карте без пересадки будет стоить 26 рублей, льготный проездной повысился всего на 1 рубль, его стоимость составляет 12,5 рубля. Поездка за наличные составит 30 рублей.

«Наша цель — уйти от наличной оплаты, так называемого „черного нала“. Это обеспечит прозрачность пассажирского потока, позволит закладывать в бюджет более точные суммы для организации торгов на обслуживание маршрутов на частными перевозчиками. С запуска нового билетного меню будем смотреть динамику, какими темпами наши пассажиры переходят на безналичную оплату», — пояснил министр дорожного хозяйства и инфраструктуры региона Алексей Нечаев.

Новое билетное меню разработали после тщательного анализа системы перевозок, это часть большой транспортной реформы, которую проводят в Челябинской агломерации. До 2024 года в городе и окрестностях обновят общественный транспорт, запустят новые маршруты и переведут их на регулируемый тариф.

Напомним, в рамках реформы Челябинске закупили 259 новых автобусов, 30 трамвайных вагонов прибыли в город в прошлом году, еще 30 новых выйдут на линию до конца 2022 года. В пятницу, 6 августа, два новых низкопольных трамвая уже успели оценить горожане. В 2023 году в рамках концессии будет полностью обновлен троллейбусный парк. Также в областном центре идет масштабный ремонт дорожного полотна и обновление трамвайных путей.

Кроме того, в Челябинске реализуют масштабный проект метротрама. Минстрой РФ уже утвердил инфраструктурный кредит на 73 млрд на эти цели.