/ Проезд в троллейбусах и трамваях снизился до 10 рублей

Еще один приметный ценник появился на окнах общественного транспорта.

Воодушевленные выросшими показателями по пассажиропотоку, представители «ЧелябГЭТ» затеяли еще одну акцию. Транспортники снизили стоимость проезда для пенсионеров. Для этого пожилым людям надо дать кондуктору монетку или купюру номиналом в 10 рублей.

Экономисты ЧелябГЭТ выяснили: по сравнению с предыдущими годами, пассажиров пенсионного возраста стало меньше. В связи с этим на летний период времени была предложена экономическая формула по привлечению пенсионеров в горэлектротранспорт. Стоимость проезда для данной категории граждан за наличный расчет составит 10 рублей. — рассказали на предприятии.

Напомним, ранее транспортная компания города объявила о летнем снижении цен для всех пассажиров. Проезд подешевел на 3 рубля с 1 июня. Новая стоимость в 20 рублей распространяется на тех, кто платит наличными деньгами. Стоимость по транспортной карте осталась на прежнем уровне.