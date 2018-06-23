Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.24 -0.55 73.72 +0.03
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+22 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Суровый челябинский дрифтер» парализовал движение трамваев на Теплотехе

«Суровый челябинский дрифтер» парализовал движение трамваев на Теплотехе

Вагон сошел с рельсов на проспекте Победы.
сегодня в 15:18
  |  Происшествия

Сегодня, 23 июня, на пересечении проспекта Победы и улицы Каслинской произошел сход трамвая с рельсов. Вагон № 16 двигался в сторону центра Челябинска, когда его развернуло. Колеса оказались сильно вывернуты, в результате чего трамвай перегородил путь другим вагонам в обоих направлениях.

На пересечении улицы Каслинской и проспекта Победы произошел сход вагона. Сейчас движение электротранспорта восстановлено. — сообщили сайту «Первый областной» в информационном центре «ЧелябГЭТ».

Информацией о произошедшем поделились пользователи соцсетей. Они прозвали водителя «суровым челябинским дрифтером».

Как рассказал сайту «Первый областной» частый пассажир трамвая № 16, подобный инцидент на этом же участке произошел двумя днями раньше. Одна из балок не выдержала давления и лопнула. Пассажиры не сразу поняли, что произошло.

Происшествия
Пешеход налетел на трамвай в Магнитогорске
16.06.2018
Пешеход налетел на трамвай в Магнитогорске
Общество
Проезд в трамваях и троллейбусах подешевеет для держателей транспортных карт
13.06.2018
Проезд в трамваях и троллейбусах подешевеет для держателей транспортных карт
Общество
Проезд в троллейбусах и трамваях снизился до 10 рублей
08.06.2018
Проезд в троллейбусах и трамваях снизился до 10 рублей
Общество
За билет в трамваях и троллейбусах действительно просят 20 рублей
01.06.2018
За билет в трамваях и троллейбусах действительно просят 20 рублей
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Студенты ЮУрГУ научат технологиям интернета вещей по программе Samsung
сегодня в 15:42
Студенты ЮУрГУ научат технологиям интернета вещей по программе Samsung
Происшествия
«Суровый челябинский дрифтер» парализовал движение трамваев на Теплотехе
сегодня в 15:18
«Суровый челябинский дрифтер» парализовал движение трамваев на Теплотехе
Общество
Хранилище праха готовят к эксплуатации в Снежинске
  
сегодня в 13:57
Хранилище праха готовят к эксплуатации в Снежинске
Политика
Неадекватная женщина спрыгнула с моста на Южном Урале
сегодня в 13:40
Неадекватная женщина спрыгнула с моста на Южном Урале
Общество
Перуанские болельщики приехали за видами и танками в Челябинск
  
сегодня в 13:09
Перуанские болельщики приехали за видами и танками в Челябинск
Общество
Кот с простреленной головой попал на операционный стол к Карену Даллакяну
  
сегодня в 12:17
Кот с простреленной головой попал на операционный стол к Карену Даллакяну
Общество
Движение в деловом квартале Челябинска перекроют на месяц
сегодня в 11:41
Движение в деловом квартале Челябинска перекроют на месяц
Хоккей
«Я приближаюсь к своей мечте». Виталий Кравцов выбран «Рейнджерс» под 9 номером драфта
сегодня в 11:09
«Я приближаюсь к своей мечте». Виталий Кравцов выбран «Рейнджерс» под 9 номером драфта
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6