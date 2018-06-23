/ «Суровый челябинский дрифтер» парализовал движение трамваев на Теплотехе

Вагон сошел с рельсов на проспекте Победы.

Сегодня, 23 июня, на пересечении проспекта Победы и улицы Каслинской произошел сход трамвая с рельсов. Вагон № 16 двигался в сторону центра Челябинска, когда его развернуло. Колеса оказались сильно вывернуты, в результате чего трамвай перегородил путь другим вагонам в обоих направлениях.

На пересечении улицы Каслинской и проспекта Победы произошел сход вагона. Сейчас движение электротранспорта восстановлено. — сообщили сайту «Первый областной» в информационном центре «ЧелябГЭТ».

Информацией о произошедшем поделились пользователи соцсетей. Они прозвали водителя «суровым челябинским дрифтером».

Как рассказал сайту «Первый областной» частый пассажир трамвая № 16, подобный инцидент на этом же участке произошел двумя днями раньше. Одна из балок не выдержала давления и лопнула. Пассажиры не сразу поняли, что произошло.