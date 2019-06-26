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/ Отели и хостелы Челябинска проходят проверку на «звездность»

Отели и хостелы Челябинска проходят проверку на «звездность»

Все объекты размещения получат категорию от 0 до 5 звезд.
сегодня в 17:23
  |  Общество

До первого июля все гостиницы, хостелы и базы отдыха должны получить категорию от 0 до 5 звезд. Согласно закону, на первом этапе данная классификация обязательна для тех объектов, где размещено более 50-ти номеров. Исключение составляют лишь санатории, то есть места, которые предоставляют медицинские услуги, и детские оздоровительные лагеря. Почти все крупные отели прошли проверку, но с базами отдыха ситуация сложнее, поскольку многие считают, что к ним закон отношения не имеет.

Закон сделан для того, чтобы повысить качество услуг и повысить обязательства тех же мест размещения за те услуги, которые они предлагают. Процентов 80 уже прошло классификацию, в области этот показатель меньше — процентов 40. А если брать базы отдыха, то тут очень низкий процент — порядка 5−7. Собственники зачастую думают, что закон их не касается, и тут вот вопрос просвещения. Они знают: ну надо и надо, у меня на это денег нет. — рассказал сайту bfm74 директор областного центра развития туризма Дмитрий Столбов.
Отельеры обращаются к аудиторам самостоятельно, при этом указывая то количество звезд, на которое претендуют. Как правило, процедура проверки занимает несколько дней и в среднем обходится в 100 тысяч рублей для крупного отеля и 30 — для организации меньше.

Каждая управляющая компания понимает, на какой уровень они соответствуют, потому что в Российской Федерации четко изложено, что необходимо иметь, если гостиница 2-х, 3-х звезд и так далее. Что в 5-звездочной гостинице обязателен бассейн, номерной фонд повышенной комфортности, конференц-залы, обязателен тренажерный зал. Проверяющий отрабатывает по своими чек-листам не только материально-техническую базу, но и знания персонала также. Если говорить о «Виктории», перед официальным получением своего сертификата на 4 звезды, был построен третий корпус и введены в эксплуатацию бассейн, тренажерный зал. — отметила генеральный менеджер гостиницы «Виктория» Лилия Козицына.
Отметим, что к 1 января следующего года классификацию должны будут пройти объекты с фондом от 15 до 50 номеров, а к 2021 году — все остальные. Их также будут оценивать по 5-балльной системе. Например, хостелам, не претендующим на звездность, могут присвоить статус «ноль звезд». В то же время те отели, которые проигнорируют проверки, будут оштрафованы. Должностные лица — на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, а юридические — от 50 тысяч.

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