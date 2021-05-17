В Челябинске из-за ремонта дорог ограничено движение на нескольких улицах

Водителям напомнили о необходимости своевременного планирования маршрута

В Челябинске продолжается строительство и ремонт дорог. В связи с проведением работ на нескольких улицах ограничено движение транспорта, сообщили в администрации города.

Прекращено движение по проспекту Героя России Е. Н. Родионова от улицы Татищева до Академика Макеева, а также на участке улицы Академика Макеева от проспекта Героя России Е. Н. Родионова до 250-летия Челябинска.

«Ограничения коснулись и улицы Татищева: здесь перекрыто движение на участке от улицы Петра Сумина до Комсомольского проспекта и от Петра Столыпина до Петра Сумина», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Также идет ремонт объектов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В связи с этим ограничено движение на нескольких участках:

по улице Университетская Набережная (от Чичерина до Молодогвардейцев, от Северо-Крымской до Братьев Кашириных);

по Комсомольскому проспекту (от Чайковского до Чичерина);

по улице Куйбышева (от Молодогвардейцев до Свердловского проспекта);

по улице Танкистов (от проспекта Ленина до Первой Пятилетки);

по улице Черкасская (от шоссе Металлургов до Свердловского тракта);

по улице Калинина (от Кирова до Набережной);

по улице Краснознаменная (от Комсомольского проспекта до проспекта Победы);

по улице Каслинская (от Братьев Кашириных до Новомеханической);

по Комсомольскому проспекту (от Каслинской до Свердловского проспекта).

Напомним, продолжается реконструкция Ленинградского моста. Из-за переустройства теплотрассы в районе дома 43 по улице Российской частично ограничат движение транспорта.