В Челябинске продолжается строительство и ремонт дорог. В связи с проведением работ на нескольких улицах ограничено движение транспорта, сообщили в администрации города.
Прекращено движение по проспекту Героя России Е. Н. Родионова от улицы Татищева до Академика Макеева, а также на участке улицы Академика Макеева от проспекта Героя России Е. Н. Родионова до 250-летия Челябинска.
«Ограничения коснулись и улицы Татищева: здесь перекрыто движение на участке от улицы Петра Сумина до Комсомольского проспекта и от Петра Столыпина до Петра Сумина», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Также идет ремонт объектов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В связи с этим ограничено движение на нескольких участках:
по улице Университетская Набережная (от Чичерина до Молодогвардейцев, от Северо-Крымской до Братьев Кашириных);
по Комсомольскому проспекту (от Чайковского до Чичерина);
по улице Куйбышева (от Молодогвардейцев до Свердловского проспекта);
по улице Танкистов (от проспекта Ленина до Первой Пятилетки);
по улице Черкасская (от шоссе Металлургов до Свердловского тракта);
по улице Калинина (от Кирова до Набережной);
по улице Краснознаменная (от Комсомольского проспекта до проспекта Победы);
по улице Каслинская (от Братьев Кашириных до Новомеханической);
по Комсомольскому проспекту (от Каслинской до Свердловского проспекта).
Напомним, продолжается реконструкция Ленинградского моста. Из-за переустройства теплотрассы в районе дома 43 по улице Российской частично ограничат движение транспорта.