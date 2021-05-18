Общественники составили реестр нарушений при ремонте дорог в Челябинской области

Миндортранс готов провести вместе с ОНФ контрольные проверки этих объектов

Активисты ОНФ в Челябинской области проверили качество региональных дорог, отремонтированных в 2020 году, и составили реестр нарушений. Документ общественники направили в прокуратуру, а также в министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. В Миндортрансе ИА «Первое областное» ответили, что готовы провести контрольную проверку объектов, которые попали в реестр нарушений.

«В 2020 году был проведен ремонт автодорог по направлениям Южноуральск — Магнитогорск, Травники — Щапино — Барсуки, Филимоново — Алтынташ, Сурменевский — Магнитогорск и Верхнеуральск — Петропавловский. Абсолютно ко всем этим участкам у экспертов ОНФ возникли серьезные замечания. На автодороге Филимоново — Алтынташ вопреки проекту не был произведен ремонт водопропускных труб. Более того, выяснилось, что они завалены грунтом. Это привело к образованию больших застоев воды на объекте», — говорится в сообщении от ОНФ.

Общественники также отметили, что автодорога Верхнеуральск — Петропавловский небезопасна. По их наблюдениям, там нет уплотнения, что может привести к заносу и провалу транспорта при заезде на обочину. На участке Сурменевский — Магнитогорск обочина в буквальном смысле размазывается: подрядчик здесь использовал глинистый грунт вместо положенного скального.

«По какой-то причине подрядчик отклонился от проектно-сметной документации на объекте Травники — Щапино — Барсуки, просто присыпав дорожные знаки, хотя обязан был выполнить уплотнение присыпной бермы. Участок автодороги от Южноуральска до Магнитогорска: здесь с нарушениями выполнены уклоны проезжей части и обочин. На объекте от Верхнеуральска до Петропавловска вовсе отсутствует асфальт на стыке главной дороги и прилегающей», — добавили в ОНФ.

В Народном фронте подчеркивают, что на всех гарантийных объектах региона следует провести повторную проверку. И контроль должен быть максимально беспристрастным. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области ответили на замечания общественников по участкам дорог, попавшим в реестр нарушений.

«На дороге Филимоново — Алтынташ было выявлено наложение отвода земель дороги и Государственного лесного фонда. Часть полосы отвода дороги находится на лесных землях, что не позволило частично выполнить работы по ремонту. Было принято решение о выделении этапов: 1-й этап — восстановление дорожной одежды, восстановление дорожных знаков, барьерного ограждения и разметки; 2-й этап — расчистка полосы отвода от растительности, восстановление водопропускных труб с укрепительными работами, нарезка кюветов. Работы по первому этапу выполнены. Работы второго этапа будут выполнены после завершения кадастровых работ, оформления земель Государственного лесного фонда в собственность министерства и заключения нового госконтракта», — прокомментировали в региональном Миндортрансе.

По информации министерства, замечания на дорогах Верхнеуральск — Петропавловский, Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск, Травники — Щапино — Барсуки устранят в рамках исполнения гарантийных обязательств до 1 июня 2021 года. Поперечные уклоны на дорогах Южноуральск — Магнитогорск, Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск соответствуют требованиям.

«После завершения устранения дефектов подрядными организациями Миндортранс проведет контрольную проверку объектов совместно с рабочей группой общественного контроля, в состав которой входят и представители ОНФ», — уточнили в Миндортрансе региона.

В реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на Южном Урале большое внимание уделяется работе с общественностью. Так, при министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области создана рабочая группа общественного контроля за объектами, ремонтируемыми в рамках нацпроекта. В состав рабочей группы входят люди разных профессий: преподаватели, экологи, представители Общероссийского народного фронта и ветераны дорожной отрасли.