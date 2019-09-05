Проезд до Копейска подорожал законно

Июньский рост цен привлек внимание областной антимонопольной службы и спровоцировал проверку.

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Повышение стоимости проезда в автобусах, следующих в Копейск, признано законным. Об этом сообщили в управлении ФАС по Челябинской области.

В июле этого года цена проезда в автобусах по маршрутам №123, 139 и 128 увеличилась с 35 до 40 рублей. Это решение привлекло внимание антимонопольной службы, однако анализ показал, что маршруты ООО «Второй автобусный парк» и «Автолайн» не являются монополистами на рынке, поскольку их выручка не соответствует доминирующему положению.

«Согласно Закону о защите конкуренции не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта, если его выручка от реализации товаров за последний календарный год не превышает четыреста миллионов рублей», — рассказали в УФАС по Челябинской области.

Кроме того, повышение стоимости оправдано еще и экономически изменениями. Согласно проведенному антимонопольной службой исследованию рост цен связан с увеличением затрат на топливо, запчасти, ремонт и обслуживание, а также на установку нового оборудования.

«Челябинское УФАС России пришло к выводу, что увеличение стоимости проезда связано с экономическими факторами, что не может свидетельствовать о нарушении принципов ценообразования», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Антимонопольная служба также добавила, что цены по направлению «Челябинск-Копейск» сопоставимы с установленной стоимостью на межмуниципальные маршруты в других региона РФ.