Какие улицы закроют в Челябинске на День города: список

Перечень предоставила мэрия.

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Из-за праздничных мероприятий, посвященных дню города в Челябинске, на некоторых маршрутах будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На центральных улицах 7 сентября движение транспорта ограничат до 22 часов по следующим маршрутам:

по улице Тимирязева на участке от улицы Елькина до улицы Цвиллинга с 13 часов;

по проспекту Ленина на участке от улицы Красной до улицы Цвиллинга с 18 часов (по мере необходимости);

по улице Воровского от улицы Сони Кривой до площади Революции с 16 часов;

по улице Елькина от улицы Воровского до улицы Тимирязева с 16 часов.

Отдельный список составлен для праздничного салюта. В связи с запуском фейерверка на следующих участках движение будет полностью перекрыто с 20:00 до 22:30:

участки по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы;

по улице Труда от улицы Свободы до улицы Энгельса;

по улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда;

по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

по улице Братьев Кашириных от улицы Косарева до улицы Труда/Свободы.

«Напоминаем, что общественный транспорт 7 сентября будет работать до двух часов ночи, причем не только муниципальный, но и частный», — сообщают в пресс-службе мэрии.

Добавим, что праздничная афиша на 7 сентября включает 25 мероприятий.