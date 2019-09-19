В России ожидается сильное подорожание лосося

Цены на рыбу могут вырасти из-за скудного улова, но Челябинской области это пока не коснулось.

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Информацию о том, что в России ожидают повышения цены на рыбу семейства лососевых, сообщают федеральные СМИ, ссылаясь на данные министерства сельского хозяйства. Согласно этой информации, цены на рыбу могут вырасти на 30%.

Как утверждают специалисты, в этом году улов рыбы значительно сократился.

«Каждые 3-4 года года делятся на так называемые „четные“ и „нечетные“. В прошлом году мы добыли рекордное количество лосося, а этот год „нечетный“. Лосось еще не подрос в нужном объеме для захода в реки, икрометания и продолжения рода. Сработали законы рынка: поймали меньше рыбы — цена увеличилась», — прокомментировал ситуацию сайту «Первый областной» директор ООО «Бионика» Салим Шарыпов.

Рост цен будет зависеть от того, насколько уменьшится объем продукции, а также от ситуации, которая в целом сложится на рынке. Если покупательная способность упадет, то сильного увеличения цены ждать не следует.

До Челябинской области подорожание пока не добралось.

«Летом было подорожание, поднялись, но немного. Сейчас осень, цены наоборот уменьшаются. Форель и семга выращивается в питомниках. На лето они закрываются, и поставки становятся меньше, цена растет из-за этого», — рассказала сайту «Первый областной» продавец рыбы Маргарита Агафонова.

По словам продавца, сейчас, когда поставки возобновлены, цены на рыбу вернулись на прежний уровень.