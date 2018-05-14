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Движение транспорта ограничили в Челябинске

Дорогу «закрыли» на два дня.
сегодня в 15:25
  |  Общество

Временные ограничения движения ввели в Калининском районе Челябинска. Об этом сообщили в городской администрации. Известно, что проезд закроют на улице Дальневосточной.

Добавим, на такие меры в городе пришлось пойти из-за специальных работ. Возле дома номер 3 начнут присоединять подземный газопровод.

По улице Дальневосточной ограничено движение транспорта до 17−00 15 мая. — сообщили в мэрии.

Во второй половине дня планируется полностью восстановить транспортный поток. Напомним, проезд также закрыли на улице Береговой возле цирка. На участке от здания № 129 до здания № 123 корпус 3 прекращено движение транспорта. На такие меры пришлось пойти из-за строительства коллекторов водоотведения. Ограничение снимут только 20 июня.

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