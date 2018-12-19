/ Больше 370 домов газифицировали в Челябинской области

На газификацию в 2018 году было направлено более 750 млн рублей.

Сразу два крупных проекта по газификации нескольких поселков завершены в Челябинской области. Работы были реализованы по поручению президента Р Ф Владимира Путина.

Проекты по строительству сетей реализованы, но я прошу глав территорий держать ситуацию на контроле до того момента, пока газ не поступит в дома южноуральцев. Проработайте вопрос оказания помощи населению в подключении к газопроводу. — отметил глава региона.

О газификации жилых домов на улицах Железнодорожная, Полетаевская, Почтовая, Школьная в поселке Полетаево на заседании отчитался министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин. Строительство осуществлялось в плановом порядке за счет субсидий в размере 12,5 млн рублей из областного бюджета. Это обеспечило жителям 137 домов возможность подключиться к централизованному газоснабжению. На данный момент строительство завершено, объект готовится к проверке комиссией. В эксплуатацию суть введут в первом квартале 2019 года.

Кроме того, Виктор Тупикин рассказал о реализации проекта по газификации жилых домов на улицах Рябиновая, Ленина, Северная и поселка Геологов в Верхнеуральске. Сейчас строительство закончилось на всех улицах. 5,4 км уличных сетей обеспечили возможностью газификации 132 дома. Для газоснабжения поселка Геологов же была построена газораспределительная сеть протяженностью 4,6 км. Так, доступ к топливу получили 102 дома. Всего на проекты газификации из областного бюджета было выделено 20,9 млн рублей.

Отметим, всего на газификацию Челябинской области в 2018 году направлено более 750 млн рублей.