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/ Больше 370 домов газифицировали в Челябинской области

Больше 370 домов газифицировали в Челябинской области

На газификацию в 2018 году было направлено более 750 млн рублей.
сегодня в 14:48
  |  Общество

Сразу два крупных проекта по газификации нескольких поселков завершены в Челябинской области. Работы были реализованы по поручению президента Р Ф Владимира Путина.

Проекты по строительству сетей реализованы, но я прошу глав территорий держать ситуацию на контроле до того момента, пока газ не поступит в дома южноуральцев. Проработайте вопрос оказания помощи населению в подключении к газопроводу. — отметил глава региона.

О газификации жилых домов на улицах Железнодорожная, Полетаевская, Почтовая, Школьная в поселке Полетаево на заседании отчитался министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин. Строительство осуществлялось в плановом порядке за счет субсидий в размере 12,5 млн рублей из областного бюджета. Это обеспечило жителям 137 домов возможность подключиться к централизованному газоснабжению. На данный момент строительство завершено, объект готовится к проверке комиссией. В эксплуатацию суть введут в первом квартале 2019 года.

Кроме того, Виктор Тупикин рассказал о реализации проекта по газификации жилых домов на улицах Рябиновая, Ленина, Северная и поселка Геологов в Верхнеуральске. Сейчас строительство закончилось на всех улицах. 5,4 км уличных сетей обеспечили возможностью газификации 132 дома. Для газоснабжения поселка Геологов же была построена газораспределительная сеть протяженностью 4,6 км. Так, доступ к топливу получили 102 дома. Всего на проекты газификации из областного бюджета было выделено 20,9 млн рублей.

Отметим, всего на газификацию Челябинской области в 2018 году направлено более 750 млн рублей.

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Комментарии

luaz2004
15:18, 19.12.2018
Знаем мы эту газификацию,проходили, за счет населения провели не хрена сами не сделали содрали последнее у пенсионеров люди свои смертные потратили а теперь типа министры рапортуют. Молчали бы уже менеджеры хреновы.

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