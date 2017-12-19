/ В Челябинской области внедрят проектное управление в сфере ЖКХ

Соответствующее поручение дал губернатор Борис Дубровский.

Сегодня губернатор Борис Дубровский провел заключительное в 2017 году совещание с главами муниципалитетов. Одной из тем стало внедрение проектного управления в регионе, с докладом выступил министр экономического развития Челябинской области. Он рассказал, что сейчас реализуются 178 проектов. После выступления министра глава региона Борис Дубровский дал ему поручение разработать проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, основная задача которых — обеспечение качественной подготовки к отопительному сезону, получение паспортов готовности в муниципалитетах.

Необходимо организовать общий проект по получению муниципальными образованиями паспортов готовности к отопительному периоду, проанализировать финансирование, прописать показатели. Такой элементарный проект, в который должны включиться все муниципалитеты, чтобы в следующем году каждый орган местного самоуправления смог вовремя получить паспорт готовности к зиме. — подчеркнул Борис Дубровский.

В 2017 году правительство Челябинской области стало призером международного конкурса «Проектный Олимп», получив награду за проект «КПД: креативность, профессионализм, действие», реализующий переход к новой модели управления в государственном секторе. В настоящий момент реализуются проекты по шести приоритетным направлениям: образование, моногорода, безопасные и качественные дороги, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, ЖКХ и городская среда, экология.



Мы дополнительно включились в такое направление, как реформа контрольной и надзорной деятельности, что позволило привлечь в 2017 году более двух миллиардов рублей из федерального бюджета. — рассказал Сергей Смольников.

Напомним, также во время совещания губернатор Борис Дубровский раскритиковал глав муниципалитетов за их работу в части получения паспортов готовности. Губернатор подчеркнул, что виновные понесут персональную ответственность.

