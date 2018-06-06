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Работу 10 управляющих компаний Челябинска признали худшей

Сами организации не согласны с выводами экспертов.
сегодня в 16:12
  |  Общество

Рейтинг управляющих компаний, которые плохо делают свою работу, по мнению жильцов и экспертов, представили в Центре общественного контроля в сфере ЖКХ Челябинской области. Рейтинг формировался на основании обращений граждан, а также интернет-голосования.

Мы определялись на основании голосования на нашем сайте. По компаниям, которые попали в рейтинг, проводили соцопрос. По организациям, которые попадали в ведущие строки антирейтинга, я проводил выезды по домам. Оценивалось состояние жилого дома. Один из критериев — наличие составленного плана текущего ремонта, составленного собственниками жилья. В 90% случаев выясняем, что управляющая комапния просто не соблюдает эти критерии. Также мы смотрели, участвует или не участвует управляющая компания в жилищных войнах, как взаимодействует со СМИ. Немаловажно было наличие уборки в летний период, особенно входных групп и кровли. — прокомментировал радио «Business FM Челябинск» коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин.

Сами управляющие компании с этим антирейтингом не согласны. Они считают, что большие и маленькие компании не могут конкурировать друг с другом, а недовольство граждан часто не оправдано. Например, проблемы могут не относиться к ведомству УК, а жильцы обвиняют все равно компанию.

В рейтинг попадают одни и те же УК. Можно сделать вывод, что они и работают в городе, а деятельность остальных проходит незаметно. Наша УК всегда открыта для диалога, работы с жалобами и ответов собственникам. — сообщила радио «Business FM Челябинск» пресс-секретарь «РемЖилЗаказчик» Ольга Солодянкина.

Антирейтинг создан для того, чтобы челябинцы были в курсе деятельности своих УК. Что делать, если компания попала в этот список, зависит только от жильцов дома. Расскажите о своих планах в опросе на сайте bfm74.ru.

Рейтинг худших управляющих компаний:

1. ООО «У К Ленинского района», ул. Тухачевского, 17

2. ООО УК «Доверие» ул. Дегтярева, 65А

3. Группа компаний АЖК: ООО «АЖК-М», ООО «ЭКО-ДОМ*», ООО «АЖК 1» ул. 50-летия ВЛКСМ, 6

4. ООО УК «Ремжилзаказчик», ул. Елькина, 79

5. ООО «ДЕЗ Калининского района», ул. Калинина, 11А

6. ООО «Жилкомсервис», ул. 40 лет Октября, 30Б

7. ООО «Коммунальный сервис», ул. Лизы Чайкиной, 11

8. ОАО «МЖКО», ул. Кыштымская, 7

9. ООО Управляющая компания «Южуралстройсервис», ул. Гагарина, 51

10. ООО «ПЖРЭО Курчатовского района», ул. Неглинная, 43

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