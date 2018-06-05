/ Подрядчики на грани банкротства стали фигурантами уголовного дела в Златоусте

Следователи подозревают коммунальщиков в мошенничестве.

Подготовка к новому сезону активной работы коммунальных служб не в первый раз оборачивается уголовными делами на Южном Урале. Сегодня стало известно о работе следователей по заявлению МУП «Коммунальные сети ЗГО». Как считают представители компании, обвинения в мошенничестве можно направить в адрес нескольких местных подрядчиков: «Коммунсервис № 2», «КГХ», «ЖЭУ-4», аффилированных с ними управляющих компаний и расчетной организации «КРАЦ».

Златоуст «лидирует» среди городов региона по объему задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. Долги эти созданы искусственно, в результате неплатежей со стороны управляющих компаний. Деньги они исправно получают от населения, а «ресурсникам», таким как МУП «Коммунальные сети ЗГО» их не перечисляют. Мотивируют это, якобы, падением процента собираемости. Горожане вдруг перестали платить. Для сравнения самый характерный месяц — это май 2017 года, когда по данным этих управляющих компаний собираемость у них «вдруг» упала до 55%. При том, что во всем остальном городе она была на уровне от 86% до 95%. — рассказал сайту «Первый областной» представитель МУП «Коммунальные сети ЗГО» Дмитрий Сабиров.

Напомним, ранее представители ресурсоснабжающих организаций заявили о долгах почти в 90 миллионов рублей. Сейчас стоит вопрос о банкротстве.