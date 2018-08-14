/ Услуги ЖКХ теперь можно оплачивать в мобильном приложении

Программа работает в связке с системой «Город».

Оплату услуг ЖКХ упростили для жителей Челябинска. Теперь им не нужно ходить в банки или пункты системы «Город», и даже заходить на сайты банков, которые дают возможность оплатить счета. «Челябинвестбанк» разработал мобильное приложение — «Город 74».

Как и на сайте, оплата в приложении осуществляется с помощью банковских карт «Мир», Visa, Mastercard любого банка. По карте Челябинвестбанка комиссия не взимается; по карте другого банка она составляет 1% для всех услуг кроме сотовой связи; при оплате сотовой связи — 2,5% от суммы. Размер комиссии отображается перед совершением платежа. — предупреждают представители «Челябинвестбанка».

Чтобы пользоваться приложением, необходима карта системы «Город». Авторизоваться можно по ней, паспортным данным или учетной записи на портале Госуслуг. Затем к приложению «Город 74» нужно привязать банковскую карту, или несколько.

На главном экране приложения будут отображаться абсолютно все услуги, которые пользователь может оплатить, а также те, по которым имеется задолженность.

Использовать «Город 74» можно на мобильных устройствах, работающих на Android и iOS.