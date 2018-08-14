Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.22 +1.31 77.65 +0.97
Челябинск
сейчас
 
+24 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Услуги ЖКХ теперь можно оплачивать в мобильном приложении

Услуги ЖКХ теперь можно оплачивать в мобильном приложении

Программа работает в связке с системой «Город».
сегодня в 09:46
  |  Общество

Оплату услуг ЖКХ упростили для жителей Челябинска. Теперь им не нужно ходить в банки или пункты системы «Город», и даже заходить на сайты банков, которые дают возможность оплатить счета. «Челябинвестбанк» разработал мобильное приложение — «Город 74».

Как и на сайте, оплата в приложении осуществляется с помощью банковских карт «Мир», Visa, Mastercard любого банка. По карте Челябинвестбанка комиссия не взимается; по карте другого банка она составляет 1% для всех услуг кроме сотовой связи; при оплате сотовой связи — 2,5% от суммы. Размер комиссии отображается перед совершением платежа. — предупреждают представители «Челябинвестбанка».

Чтобы пользоваться приложением, необходима карта системы «Город». Авторизоваться можно по ней, паспортным данным или учетной записи на портале Госуслуг. Затем к приложению «Город 74» нужно привязать банковскую карту, или несколько.

На главном экране приложения будут отображаться абсолютно все услуги, которые пользователь может оплатить, а также те, по которым имеется задолженность.

Использовать «Город 74» можно на мобильных устройствах, работающих на Android и iOS.

Общество
Новые тарифы ЖКХ и льготы на тепло обсудят на заседании правительства Челябинской области
18.04.2018
Новые тарифы ЖКХ и льготы на тепло обсудят на заседании правительства Челябинской области
Общество
Борис Дубровский возглавил вторую десятку медиарейтинга глав по теме ЖКХ
02.02.2018
Борис Дубровский возглавил вторую десятку медиарейтинга глав по теме ЖКХ
Общество
В Челябинской области внедрят проектное управление в сфере ЖКХ
19.12.2017
В Челябинской области внедрят проектное управление в сфере ЖКХ
Общество
Госдума запретила рекламу на квитанциях ЖКХ
23.11.2017
Госдума запретила рекламу на квитанциях ЖКХ
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Слуховой трубопровод для маленьких пациентов появился в челябинской поликлинике
сегодня в 10:21
Слуховой трубопровод для маленьких пациентов появился в челябинской поликлинике
Общество
На Форуме «Строительство-2018.Ural» Сбербанк рассказал про эскроу-счета и изменения в ипотечном кредитовании
сегодня в 09:50
На Форуме «Строительство-2018.Ural» Сбербанк рассказал про эскроу-счета и изменения в ипотечном кредитовании
Общество
Услуги ЖКХ теперь можно оплачивать в мобильном приложении
сегодня в 09:46
Услуги ЖКХ теперь можно оплачивать в мобильном приложении
Хоккей
Сегодня стартует Кубок Губернатора Челябинской области по хоккею
сегодня в 09:41
Сегодня стартует Кубок Губернатора Челябинской области по хоккею
Происшествия
Девушку с ожогом два месяца ищут на Южном Урале
сегодня в 08:38
Девушку с ожогом два месяца ищут на Южном Урале
Культура
Челябинская оперная труппа везет «Евгения Онегина» в Москву
сегодня в 07:19
Челябинская оперная труппа везет «Евгения Онегина» в Москву
Происшествия
Хозяйка ротвейлеров, разорвавших ребенка, обещала поджечь соседей. Видео
  
вчера в 20:13
Хозяйка ротвейлеров, разорвавших ребенка, обещала поджечь соседей. Видео
Происшествия
Очевидец о нападении ротвейлеров на мальчика: «Я понял, собаки рвут ребенка». Видео
  
вчера в 19:04
Очевидец о нападении ротвейлеров на мальчика: «Я понял, собаки рвут ребенка». Видео
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6