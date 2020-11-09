Волонтеры помогли приютам для животных в Челябинской области

Зоозащитникам доставили СИЗы и необходимые медицинские расходные материалы.

Послушать 00:00

В Челябинской области продолжает действовать благотворительная акция #МыВместе. В рамках проекта активисты Общественного народного фронта посетили приюты для животных, в которые доставили медицинские маски для персонала, а также расходные медицинские материалы.

Средства индивидуальной защиты и пеленки волонтеры привезли в приют для диких животных «Спаси меня». Еще одним местом, которое посетили добровольцы, стал приют для кошек «Дверь в лето». Туда активисты ОНФ привезли такой же набор, дополненный кормом, наполнителем и лекарством для питомцев.

«Когда в октябре мы начали доставку средств индивидуальной защиты от коронавируса социальным учреждениям, задумались: а как же братья меньшие? Животные тоже хотят есть, им не объяснишь, что такое пандемия, волонтеры не могут уйти на самоизоляцию, поскольку от них зависят жизни четвероногих. Те и другие нуждаются в нашей помощи», — прокомментировал ситуацию сопредседатель регионального отделения ОНФ в Челябинской области Олег Лукин.

В рамках акции #МыВместе представители ОНФ уже оказывали помощь социальным учреждениям для детей из Челябинска.