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/ Проект сквера возле ЮУрГУ оказался копией офисного двора в Чехии

Проект сквера возле ЮУрГУ оказался копией офисного двора в Чехии

На обвинения в плагиате ответил директор компании-разработчика.
сегодня в 15:47
  |  Общество

Урбанисты Челябинска обвинили создателей проекта сквера напротив ЮУрГУ в практически полном копировании двора офисного комплекса в Чехии. Об этом активисты рассказали в социальных сетях.

Информацию о схожести проектов прислал один из подписчиков сообщества. Как отметили урбанисты, офисный двор в Чехии и возможный сквер возле университета в Челябинске совпадают вплоть до расположения скамеек.

Мы считаем подобную практику очень порочной и хотим предупредить администрацию, что могут возникнуть правовые проблемы из-за нарушения авторских прав зарубежного архитектурного бюро или прав их заказчика. Мы выяснили, что проект будет принят только после одобрения главным архитектором Челябинска. Рекомендуем архитектурной комиссии подумать как следует. — гласит пост в группе «Челябинский урбанист».

Отметим, что тендер на создание проекта по благоустройству возле ЮУрГУ выиграла компания «УралНИИСтромПроект», генеральным директором которой является Василий Важенин. Как пояснил в комментариях к заявлению урбанистов сам архитектор, его компания и не скрывала копирование дизайна. Более того, Василий Важенин назвал это «реверансом» разработавшему оригинальный дизайн бюро.

Он удачно вписывался в контекст, отображал ситуационные требования и имел сбалансированную идею. Мы осознанно шли на копирование этого участка в целях анализа и интерпретации качественной среды в нашем городе. Чтобы у нас появился качественный уголок, как в Праге. Думаю для любого уважающего себя архитектора это честь, когда его дизайн копируют. — написал Василий Важенин в «Facebook».

Василий Важенин отметил, что тянуть с разработкой проекта нельзя, так как могут пройти сроки летнего сезона и сквер и вовсе не будет благоустроен.

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Комментарии

Анна Шульц
17:03, 23.05.2019
Вообще ни о чем проект... Не для Урала. Покажите, как это все зимой будет выглядеть? На Урале лета пару месяцев от силы...

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