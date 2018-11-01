/ 160 миллионов рублей выделят на реализацию проекта «Малая Сосновка»

Соответствующее распоряжение подписал Борис Дубровский.

Администрация Челябинской области по распоряжению губернатора Бориса Дубровского выделила 160 миллионов рублей на реализацию проекта «Малая Сосновка». Деньги пойдут на строительство сетей водоснабжения и водоотведения в Парке индустриальных инноваций.

Парк индустриальных инноваций «Малая Сосновка» является нашим приоритетным проектом, он важен для успешного развития Сосновского муниципального района и челябинской агломерации. И уже сейчас сформировался приличный список фактических и потенциальных резидентов. — подчеркнул Борис Дубровский.

Сейчас на территории Южного Урала действует два частных индустриальных парка- «Станкомаш» и «ММК — Индустриальный парк». Также прорабатывается открытие парков «Новогорный», «Рудничный» и «Приайский». Отметим, что проект «Малая Сосновка» предполагает появление около 15 производств на участке в 168 гектаров. Уже построена автодорога от трассы М-5 до восточной части поселка Малая Сосновка.