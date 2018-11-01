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/ 160 миллионов рублей выделят на реализацию проекта «Малая Сосновка»

160 миллионов рублей выделят на реализацию проекта «Малая Сосновка»

Соответствующее распоряжение подписал Борис Дубровский.
сегодня в 16:07
  |  Общество

Администрация Челябинской области по распоряжению губернатора Бориса Дубровского выделила 160 миллионов рублей на реализацию проекта «Малая Сосновка». Деньги пойдут на строительство сетей водоснабжения и водоотведения в Парке индустриальных инноваций.

Парк индустриальных инноваций «Малая Сосновка» является нашим приоритетным проектом, он важен для успешного развития Сосновского муниципального района и челябинской агломерации. И уже сейчас сформировался приличный список фактических и потенциальных резидентов. — подчеркнул Борис Дубровский.

Сейчас на территории Южного Урала действует два частных индустриальных парка- «Станкомаш» и «ММК — Индустриальный парк». Также прорабатывается открытие парков «Новогорный», «Рудничный» и «Приайский». Отметим, что проект «Малая Сосновка» предполагает появление около 15 производств на участке в 168 гектаров. Уже построена автодорога от трассы М-5 до восточной части поселка Малая Сосновка.

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