«Малая Сосновка» увеличится на 6 гектаров

В индустриальном парке в Челябинской области появится несколько новых инвесторов.

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В парке индустриальных инноваций «Малая Сосновка» может появиться несколько новых инвесторов: центр обработки данных и завод по производству туалетной бумаги. Данный вопрос обсудили сегодня, 6 марта, на инвестиционном совете при губернаторе Челябинской области. Площадь технопарка будет увеличена на 6 гектаров.

«Если сегодня положительное решение принимают — будет 66 гектаров, но мы должны понимать что еще существуют вспомогательные земли, такие как автодороги, то есть общая площадь парка заявленного в минпромторге — 80 гектаров», — подчеркнул генеральный директор АО «Управляющая Компания Парка Индустриальных инноваций "Малая Сосновка"» Павел Сучков.

Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева поддержала данную инициативу.

«Для нас это очень важно. Это предоставление на льготных условиях производственных площадей, для промышленных предприятий, и нам очень важно на начальном этапе инвестиционных проектов им помогать. Поэтому было принято решение выделить земельный участок для расширениях их площадей и возможности предоставления льгот налогообложения для резидентов индустриального парка», — подчеркнула Наталья Лугачева.

Глава региона Алексей Текслер подчеркнул, что после проведения необходимых работ следует собрать резидентов технопарка «Малая Сосновка».

«Парк должен заработать полноценно. Как только все контракты будут подписаны со всеми резидентами, и обговорить с ними их обязательства. Все, что мы делаем, должно работать. Никаких вопросов не должно быть по этому объекту», — отметил губернатор.

«Малая Сосновка» начала действовать в 2018 году. На данный момент ведутся переговоры о появлении на территории парка нескольких новых компаний, готовых вложить в развитие один миллиард семьсот миллионов рублей.