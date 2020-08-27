Проект кластера «Горный Урал» прошел предзащиту

На этом этапе были предложены пути его развития.

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Челябинская область борется за создание кластера «Горный Урал», куда входят национальные парки «Зигальга» и «Таганай». На данном этапе он уже прошел предзащиту, где были определены границы кластера, а также предложены пути его развития.

«Точек притяжения в „Горном Урале“ будет шесть. Кроме таганайской Большой Каменной реки, это объекты в „Зигальге“ и „Зюраткуле“, а также Аршинский заказник, Айская долина, село Тюлюк — оно станет отправной точкой для нескольких маршрутов», — сообщили в нацпарке «Таганай».

Отмечается, что эко-туризм очень популярен среди южноуральцев, поэтому создание «Горного Урала» действительно поможет им воочию увидеть все красоты Челябинской области.

К слову, ранее кластер «Горный Урал» вошел в топ-30 проектов первого этапа конкурса всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Его проводит Агентство стратегических инициатив при поддержке Минприроды, Минэкономразвития, Федерального агентства по туризму и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

15 ноября будут объявлены 10 территорий-победителей конкурса, которые смогут реализовать свои проекты на основе государственно-частного партнерства.