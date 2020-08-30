Крупный астероид приближается к Земле

NASA включила объект в список потенциально опасных.

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Гигантский астероид приближается к Земле. Мимо нашей планеты он пролетит уже во вторник, 1 сентября. Эксперты NASA, которые распространили информацию о приближении объекта, сообщают, что размеры астероида достигают 50 метров.

Речь идёт об астероиде 2011 ES4, открытом учёными в марте 2011 года. Известно, что минимальное расстояние между Землёй и небесным телом составит всего 120 тысяч километров. А произойдёт сближение в 21:12 по челябинскому времени.

Однако, как сообщили изданию «РИА Новости» в пресс-службе «Роскосмоса», человечеству бояться нечего.

«Мы не умрём. Вероятность столкновения астероида с Землёй была рассчитана ещё в 2011 году и тогда же была признана несущественной»,— ответили в «Роскосмосе».

В NASA также добавили, что вероятность того, что астероид войдёт в атмосферу Земли, равна 0,41%. Однако включили его в список потенциально опасных объектов.

Отметим, это не первое небесное тело, которое пролетит так близко к Земле. Как сообщают в «Роскосмосе», только в этом месяце к нашей планете приближалось около 80 подобных астероидов. Один из них приближался к Земле ещё ближе — расстояние было менее 8 тысяч километров.