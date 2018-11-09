/ Борис Дубровский направил из бюджета 320 миллионов рублей на проект «Чистая вода»

Программа направлена на проведение водоснабжения и очистку воды в области.

«Чистая вода» — государственный проект, который реализуется в Челябинской области с 2014 года. За это время из областного бюджета на программу было выделено 736 миллионов рублей. Было отремонтировано и построено 42 объекта, позволяющих улучшить качество воды.

Программа «Чистая вода» — одна из приоритетных для Челябинской области. От качества и доступности водных ресурсов зависит здоровье и качество жизни южноуральцев. В 2019 году в программу вошли несколько объектов, жизненно важных для крупных городов области. — комментирует губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

На выполнение работ в 2019 году из областного бюджета направлено 320 миллионов рублей. Планируется вести работы в 13 городах и районах области.

Например, в 2019 году будут проведены основные работы по строительству очистных сооружений в Карабаше. Функционировать они начнут в 2020 году.