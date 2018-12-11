/ Качество питьевой воды повысится в городах и селах Челябинской области

В следующем году регион подпишет соглашение с Минстроем по реализации «Чистой воды».

В 2019 году в России начнет действовать проект «Чистая вода». Он подразумевает очистку питьевой воды, повышение ее качества. Регионы заключат соглашение с Минстроем России о финансовой поддержке на реализацию этого проекта до 15 февраля. Челябинской области, по подсчетам ведомства, на ближайшие пять лет понадобится 2,803 миллиона рублей. Так, 93,9% южноуральцев будут обеспечены качественной питьевой водой. Перед началом работ властям предстоит ознакомиться с методическими рекомендациями, разработанными Минстроем.

Федеральный проект «Чистая вода» вошел в состав национального проекта «Экология». Его цель — обеспечить россиян водой, отвечающей требованиям безопасности. Речь идет как о водопроводной воде, так и о воде для населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения. — прокомментировал глава Минстроя России Владимир Якушев.

Проект «Чистая вода» направлен на обеспечение водой надлежащего качества 90,8% населения России. Проблемы будут решаться и в городах, и сельских населенных пунктах.

Напомним, что в Челябинской области по программе «Чистая вода» сейчас очищают реку Сак-Элга. Ее русло меняют, чтобы водоем не собирал вредные вещества со старых отвалов. Потому что река затем идет в Аргазинское водохранилище — источник питьевой воды для Челябинска. Со строительством очистных сооружений на Сак-Элге качество воды вырастет в несколько раз.