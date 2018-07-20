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/ Созданный по инициативе Бориса Дубровского закон о сводных расчетах внесен в правительство РФ

Созданный по инициативе Бориса Дубровского закон о сводных расчетах внесен в правительство РФ

Ключевой для региона законопроект позволит изменить систему подсчета.
сегодня в 14:10
  |  Общество

Законопроект о сводных расчетах, позволяющий учитывать совокупный объем нагрузки на окружающую среду, направлен в правительство Российской Федерации. Об этом рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Ранее инициативу законотворца поддержали на «месте», губернатор Челябинской области Борис Дубровский на Госсовете предложил сделать регион пилотным проектом по внедрению новой системы управления качеством воздуха.

Мы хотим знать, чем мы дышим. Мы хотим, чтобы считалась сумма всех выбросов. Сделать это невозможно без соответствующих полномочий, отданных региону. Сейчас законопроект Минприроды подготовлен и направлен в правительство Российской Федерации. Это та тема, которую мы будем дожимать. — заявил председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Еще один продвигаемый законопроект — об экологической информации. Он позволит южноуральцам получать информацию о состоянии атмосферного воздуха, воды, почвы из открытых источников.

Политологи ожидают, что региональные инициативы будут реализованы. Осуществить это удастся благодаря совместной работе Бориса Дубровского и представителей профильных министерств.

Многие из экологических законопроектов долгие годы лежали без движения, инициативы просто саботировались прежним Министром природы России и промышленным лобби. Сейчас отношения с профильным Министерством у председателя думского Комитета по экологии выстраиваются эффективные. Только недавно был принят закон о счетчиках на трубах, как уже и по другим инициативам Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского началось движение. Связка Губернатор — федеральный депутат позволяет хорошим инициативам «приделывать ноги» и добиваться реальных результатов. — отметил политолог Андрей Лавров.

Его поддержал и другой эксперт. Политолог отметил возросший уровень влияния Комитета по экологии в Государственной думе.

С одной стороны, это говорит о том, что благодаря нашему земляку — депутату Владимиру Бурматову, выстроился высокий уровень коммуникации, ставший хорошим подспорьем для нашего региона в продвижении экологических инициатив. С другой стороны, это показатель того, что вырос авторитет самой Государственной Думы. Это дает основания для осторожного оптимизма в оценке перспектив принятия столь важного для Челябинской области пакета экологических законов. — рассказал сайту «Первый областной» политолог Александр Мельников.

Напомним, ранее был принят законопроект о введении специальных квот на выбросы в Челябинской области. Они распространяются на производства. Регион шел к этому планомерно по инициативе главы Бориса Дубровского.

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