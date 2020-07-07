Продуктовые наборы получат нуждающиеся семьи Челябинской области

Ассортимент продуктов зависит от возраста детей в семье.

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Волонтеры продолжают собирать пакеты с продуктами для малообеспеченных семей из Челябинской области. В один набор, например, кладут молоко, мясное пюре, сыр, кисель и кофе. Всего их существует шесть видов, набор подбирают под возраст детей.

«Наборы формируются за счет товарных пожертвований. То есть у нас есть „доноры“, которые жертвуют продукцию. Здесь находится продукция от трех разных доноров. Один жертвует кофе, другой — кисели, сухие супы, соду. Третий пожертвовал детское питание и молоко», — рассказала сотрудник благотворительного фонда продовольствия «Русь» Татьяна Панарина.

Донорами называют предприятия, которые отдают благотворительному фонду то, что не успевают продать. Одно из главных условий — сроки годности продуктов должны быть в норме. У фонда пока нет собственного помещения, поэтому продукты хранят на Уральском комбинате питания. При поддержке правительства нашлось новое помещение, хоть и временное.

«Это пока, к сожалению, временное решение. Мы рассчитываем, я рассчитываю, что помещение новое будет найдено, и в нем будет возможность организовать хранение и раздачу и мясных продуктов, и овощей и фруктов», — прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

К 8 июля, когда будут отмечать День семьи, любви и верности, волонтеры соберут 230 пакетов для нуждающихся из Челябинска и Копейска. Пожертвовать продукцию может любое предприятие.

Добавим, что до 20 августа продуктовые корзины также получат пенсионеры, инвалиды и ветераны.