По инициативе Ирины Текслер семьи получат продуктовые наборы от производителей Южного Урала

Фасуют коробки от РМК студенты-волонтеры теперь и в Челябинской области.

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Жители 15 городов Челябинской области получают продуктовые наборы от РМК. В каждом из них — основные продукты питания. Коробки помогают собирать волонтеры — студенты Челябинского промышленно-гуманитарного техникума. В неделю с конвейера, на котором работают будущие металлурги, выходит около пяти тысяч наборов для нуждающихся.

«Мы работаем с восьми до пяти вечера. Я работаю на заклейке коробок, я их проверяю. Потом заклеиваю. Работа не очень сложная. Работаю как волонтер, чтобы помочь людям в такое время», — поделился студент Эмиль Турсенбаев.

В наборах от Русской медной компании есть подсолнечное масло, макароны, мука, крупы. Из сладкого — печенье, пряники и варенье. Вся продукция производится на Южном Урале, завозной — только сахар. Поставки между благотворительным фондом и местным производителем предложила наладить супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.

«Логистика оказалась достаточно сложной, чтобы везти все это из Екатеринбурга. И потом, у нас есть свои производители. Я думаю, это тоже одни из крупнейших производителей. И задействовать наши предприятия, которые получат работу, возможность производить продукты. И наши же южноуральцы получат возможность эти продукты потреблять. Мне показалось, что это самое логичное в этой ситуации», — рассказала Ирина Текслер.

Правительство Челябинской области в период пандемии особенно поддерживает работу благотворительных фондов и бизнесменов: помогает с доставкой, дает помещения для сортировки продуктов. Получается обеспечить наборами тех, кто по различным причинам не может претендовать на помощь государства.

По словам первого замгубернатора Ирины Гехт, с помощью РМК удалось поддержать семьи со взрослыми инвалидами. Им уже есть 18-19 лет, поэтому формально они не относятся к категории «дети-инвалиды». Но многие мамы из таких семей обращались за помощью и заявляли, что они также нуждаются в поддержке.