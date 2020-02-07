ВСК дарит скидки до 28% на страховые продукты к своему дню рождения

Акция действует при покупке полиса в интернет-магазине или в мобильном приложении.

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В честь 28-летия Страховой Дом ВСК дарит всем новым клиентам — физическим лицам — скидки до 28% на наиболее популярные виды добровольного страхования.

Акция действует при покупке полиса в интернет-магазине или в мобильном приложении «ВСК страхование» в период с 7 по 16 февраля 2020 года. Для получения скидки 20% необходимо в мобильном приложении или интернет-магазине ввести промокод «ВСК28лет». В акции участвуют следующие продукты: каско, страхование путешествующих, страхование имущества физических лиц (кроме продукта «Домашний помощник»), страхование критических и онкологических заболеваний «Медицина без границ», ряд продуктов в рамках страхования от несчастных случаев, а также медицинское страхование «Телемедицина» и «Антиклещ».

Также по результатам прохождения теста в чат-боте ВСК (https://t.me/vsk_insurance_house_bot) можно получить промокод на скидку от 21 до 28% на страхование каско и страхование путешествующих.

Скидка не распространяется на случаи пролонгации договоров страхования.

11 февраля Страховому Дому ВСК исполняется 28 лет. Компания представлена во всех субъектах РФ. Сегодня ВСК доверили защиту своего имущества, жизни, здоровья, бизнеса свыше 30 млн жителей России и 500 тысяч предприятий. ВСК активно развивается, продолжает внедрять инновационные решения и совершенствовать традиционные страховые продукты для своих клиентов. Развитие цифровых технологий является одной из стратегических задач компании.

Уже сегодня в интернет-магазине и с помощью мобильного приложения можно не только приобрести все ключевые виды страхования, но и урегулировать страховое событие без посещения офиса. ВСК первой на российском рынке предложила своим клиентам полностью дистанционное оформление полиса каско с самостоятельным осмотром автомобиля — без вызова эксперта и звонка в страховую компанию. Кроме того, на сайте и в мобильном приложении доступна запись к врачам по полису ДМС, круглосуточные онлайн-консультации в рамках программ по телемедицине, а также пролонгация договоров.

Подробные условия акции