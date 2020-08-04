Дореволюционный самовар нашли на дне реки Миасс в Челябинске

Антиквариат обнаружили во время очистки водоема.

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В Челябинске продолжают очищать реку Миасс от загрязнений. И чего только не доставали оттуда — кучи стекла, пластика, продуктовые тележки, даже боевые снаряды. Но в этот раз на дне водоема, вблизи поселка Мелькомбинат обнаружили действительно ценную вещь.

Из реки извлекли самовар, которому около века. И сделали эту утварь явно в дореволюционные времена. Но сколько он пролежал в воде — трудно сказать. Сейчас это предстоит сделать специалистам.

В региональном Минэкологии напоминают, что в этом году продолжена очистка акватории реки Миасс на участке от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепром».

«От излишней водной растительности уберут участок реки площадью 6,3 гектаров. Кроме того, предусмотрено поддержание удовлетворительного эстетического состояния реки, расчистка акватории от водной растительности и плавающего мусора на участке от элеватора „Союзпищепром“ до моста по улице Братьев Кашириных», — сообщил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Возможно, будут еще интересные находки. При этом «Первый областной» призывает всех жителей не выкидывать никакой мусор в водоемы. Любая этикетка может привести к экологической катастрофе.