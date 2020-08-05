Не бросайте мусор в воду: очищенные в прошлом году участки реки Миасс в Челябинске вновь уберут

Жителей города призывают к чистоплотности.

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В прошлом году министерство экологии Челябинской области начало проводить уборку реки Миасс. Тогда от камыша, рогоза и различного мусора был очищен участок от элеватора «Союзпищепром» до моста улицы Братьев Кашириных, а это примерно 1,8 километров реки на площади 5,9 гектаров. И в тот раз было вывезено около 8 тысяч кубометров мусора.

В этом же году очищаются и другие места на площади 6,3 гектаров, протяженностью 3 километра.

При этом замминистра экологии Виталий Безруков отметил, что прошлогодний участок вновь надо очистить, чтобы поддерживать его в удовлетворительном состоянии. Ведь, к сожалению, там образовалось большое количество мусора, который жители бросают в реку или оставляют на берегу. В этом году из-за сильной жары и малого количества воды река начала вновь активно зарастать и покрылась ряской.

Также в грядущих 2023-2024 годах Минэкологии планирует провести целый комплекс работ по оздоровлению реки Миасс в черте Челябинска.

«В настоящее время разрабатывается проект по восстановлению и экологической реабилитации реки Миасс в черте города Челябинска на участке от пруда Коммунар до пруда ЧГРЭС. Срок завершения проекта и получение положительного заключения государственной экспертизы — 2020 год», — заявил Виталий Безруков.

Помимо этого, разрабатывается региональная программа ведения государственного мониторинга водных объектов Челябинской области с целью осуществления наблюдений за состоянием водоемов. Особенно за теми объектами, которые испытывают наибольшую антропогенную нагрузку и которые являются питьевыми источниками.

Также в министерстве экологии надеются на сознательность граждан и просят убирать за собой мусор, не кидать его в реку и не оставлять около водоема.