Поджигателя сухой травы задержали в Челябинской области

Мужчину привлекут к ответственности после подсчета ущерба.

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В Челябинской области задержали поджигателя сухой травы. Мужчину обнаружили специалисты одиннадцатого участка ОГУ «ООПТ Челябинской области» во время рейдового осмотра в Сосновском районе. Возле Харлушевского заказника поджигателя задержали и составили протокол.

«Сейчас есть требования к арендаторам и собственникам земель сельхозназначения, которые должны обрабатывать землю. Но, к сожалению, иногда мы сталкиваемся с недобросовестными пользователями, которые стремятся не убирать поля, а сначала их поджечь, и потом произвести распашку, не соблюдая при этом противопожарные мероприятия. В результате это приводит к природным пожарам, которые распространяются по большой площади. Таким нарушителям грозит максимально суровое наказание, вплоть до уголовной ответственности», — прокомментировал ситуацию министр экологии Сергей Лихачев.

Задержанного мужчину привлекут к ответственности после того, как будет подсчитан ущерб, который он причинил.