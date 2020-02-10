Два техникума в Челябинске закрыли на карантин по гриппу

Занятия также отменены в одном вузе.

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В Челябинске продолжает действовать карантин по ОРВИ и гриппу. Закрыты все школы, один вуз — ЧелГУ. Также принято решение отменить занятия в двух техникумах: педагогическом и при УралГУФК.

«Сегодня в Челябинской области 13 муниципалитетов, где в школах действует карантин в полном объёме. В остальных территориях — частичный карантин», — рассказал губернатор Алексей Текслер.

Ситуация по ОРВИ и гриппу на Южном Урале остается эпидемической. За последнюю неделю количество заболевших выросло.

Напомним, что школы в Челябинске закрыли на карантин 4 февраля. Завтра будет принято решение: продлять или отменять запрет уроков.