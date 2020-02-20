Инфекционное отделение в Миассе готово принимать пациентов

В отделении провели генеральную мойку.

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Заведующим инфекционным отделением, где располагался карантинный пункт для граждан с подозрением на коронавирус, рассказал, что больница возвращается к привычному режиму работы.

«Сегодня в медицинском учреждении провели очередную дезинфекцию помещений, где находились пациенты из Китая, и уже сегодня мы открываем свои двери для пациентов Миасса», — говорит заведующий отделением ГБУЗ «Городская больница № 2», врач-инфекционист, Владислав Сорокин.

Напомним, последние 15 граждан КНР, находившиеся в медучреждении на карантине, сегодня выписаны с отрицательным результатом на коронавирус.