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Заведующим инфекционным отделением, где располагался карантинный пункт для граждан с подозрением на коронавирус, рассказал, что больница возвращается к привычному режиму работы.
«Сегодня в медицинском учреждении провели очередную дезинфекцию помещений, где находились пациенты из Китая, и уже сегодня мы открываем свои двери для пациентов Миасса», — говорит заведующий отделением ГБУЗ «Городская больница № 2», врач-инфекционист, Владислав Сорокин.
Напомним, последние 15 граждан КНР, находившиеся в медучреждении на карантине, сегодня выписаны с отрицательным результатом на коронавирус.