«Нужно было настаивать»: мэр Челябинска заявила, что карантин нужно было вводить раньше

Это могло позволить снизить количество заболевших школьников.

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Глава Челябинска Наталья Котова во время традиционного аппаратного совещания подчеркнула, что в следующем году карантинные мероприятия необходимо вводить раньше. Свою позицию мэр города подкрепила данными о количестве заболевших за последние несколько лет.

«По опыту прошлых лет, если ввести карантин чуть раньше, то количество заболевших детей могло быть ниже. Это коллективное решение, есть несколько служб, которые высказывают свою точку зрения. Я сама раньше возглавляла эту комиссию и настаивала на том, чтобы ввести ограничительные мероприятия раньше, развести коллективы», — подчеркнула Наталья Котова.

По данным Управления здравоохранения администрации Челябинска, после введения карантина, количество заболевающих школьников значительно снизилось.

На данный момент уровень заболеваемости детей достиг эпидпорога. Однако взрослые челябинцы продолжают болеть, эпидпорог превышен на 42%. Жителей города призывают соблюдать меры осторожности: мыть руки с мылом, носить медицинские маски, избегать контакта с заболевшими людьми.