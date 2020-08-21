Генерал-лейтенант в отставке рассказал, как живёт на пенсии

Юрий Луконин может стать почётным гражданином Челябинска.

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Генерал-лейтенант областного ГУВД Юрий Луконин может стать почётным жителем Челябинска. Решение о присвоении почётного звания будет принято на следующей неделе на заседании городской думы.



Сам Юрий Луконин сейчас на пенсии. Генерал-лейтенант в отставке выращивает овощи и фрукты в собственном саду и признаётся, что во время службы в полиции у него не было времени на простые человеческие радости. Службе Юрий Луконин посвятил 38 лет, начав с должности оперативника в отделе Металлургического района. За время работы в органах правопорядка. Юрий Луконин был свидетелем знаменитого «винного бунта», когда очередь за алкоголем превратилась в митинг, а разъярённая толпа начала штурмовать райисполком.

«Чтобы они не попали в исполком, и не громили исполком, мы выставили заслон. Но когда идет, извините, три тысячи человек, то никакой заслон не поможет! Вот тогда начинаются активные действия по нейтрализации тех, кто всем этим заправляет»,— рассказал «Первому областному» Юрий Луконин.

Самым страшным моментом за свою карьеру генерал-лейтенант называет взрыв базы в Аргуне в 2000-м году. Там погибло 25 человек, а службу несли южноуральские милиционеры.

«Одна воронка осталась, как это взрыв произошел — одна воронка где был развод. Благо, что разошлись. Он туда заскочил, когда закончилось все. Если бы было раньше, когда стоял развод — погибших было бы много»,— вспоминает Юрий Луконин.

За многолетнюю службу Юрий Луконин стал кандидатом на звание «Почётный гражданин Челябинска». Сам мужчина признаётся, что путь от оперативника до генерала-лейтинанта был пройден не зря.