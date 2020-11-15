Продление режима, реорганизация МФЦ и пожар в автоцентре: чем жила Челябинская область на этой неделе

Сайт «Первый областной» представляет традиционный воскресный дайджест.

Ещё одна неделя незаметно подошла к концу. В Челябинской области она выдалась насыщенной на разные события. Сайт «Первый областной» уже по традиции представляет традиционный воскресный дайджест. Поехали!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 27 декабря 2020 года. Обязательный масочный режим также продлён.

В этом году из-за коронавирусной инфекции отменена традиционная ёлка главы Челябинска. Обычно на мероприятии собирались лучшие младшеклассники города и получали подарки и поздравления от мэра.

В Челябинской области решили реорганизовать сразу 23 многофункциональных центра. Однако южноуральцев просят не паниковать: все необходимые услуги будут оказываться в прежнем режиме, и процесс носит исключительно юридический характер.

Народный артист СССР, педагог, режиссёр, актёр Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Предположительно, остановка сердца произошла ввиду преклонного возраста артиста и многочисленных сопутствующих серьёзных заболеваний.

Сегодня вечером в Челябинске произошёл пожар в автоцентре «Сатурн», расположенном на улице Молодогвардейцев, 2. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.