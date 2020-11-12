В Челябинске отменена новогодняя ёлка главы города

Причиной стала пандемия коронавируса.

Традиционная новогодняя ёлка главы города, проходящая в администрации Челябинска, отменена. Такое решение было принято на фоне неблагоприятной эпидемической ситуации. Об этом сайту «Первый областной» рассказал пресс-секретарь главы города Владимир Сафонов.



«Ёлки проводятся всегда в наступившем году. Пока принято решение её отменить»,— прокомментировал Владимир Сафонов.

Отметим, что на главной ёлке собирали лучших учащихся младших классов школ Челябинска. Они получали подарки от администрации, также детей поздравлял действующий мэр города.

Добавим, по информации оперативного штаба, на утро четверга, 12 ноября, в Челябинской области выявлен 201 новый случай коронавируса. За сутки от инфекции вылечился 41 южноуралец, семь человек умерло. Общее число больных за весь период пандемии — 22 475, выздоровевших — 15 905, скончавшихся — 719.