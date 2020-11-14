Минувшей ночью на 86 году жизни скончался знаменитый артист, режиссёр, педагог, народный артист СССР Армен Джигарханян. Информацию об этом сообщили изданию «РИА Новости» в Московском драматическом театре имени Джигарханяна.
«Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя»,— рассказали изданию в учреждении.
Где находился актёр в роковой момент и от чего он скончался — пока неизвестно.
Армен Борисович родился 3 октября 1935 года в Ереване, Армения. Театром и кино он увлёкся ещё в школьные годы, и в 1952 году отправился в Москву покорять ГИТИС. Но неудачно. Пришлось вернуться в родной Ереван, где юный Армен устроился на киностудию «Арменфильм» помощником оператора. Спустя два года он поступил в Ереванский художественно-театральный институт, а в 1955 году впервые вышел на сцену в спектакле по пьесе Виктора Гусева «Иван Рыбаков» Ереванского русского драматического театра имени Константина Станиславского.
В 1960 году артист дебютировал в кино в фильме «Обвал», известность ему принесла роль молодого учёного-физика из киноленты «Здравствуй, это я!». Всего за свою жизнь Армен Джигарханян снялся в более чем 250 фильмах.
В 1996 году основал Московский драматический театр под собственным руководством, став художественным руководителем, спустя девять лет занял должность директора.
В последние несколько лет Армен Борисович много болел, причём не самыми простыми заболеваниями. В 2016 году он попал в больницу с подозрением на инфаркт миокарда, страдал болезнями сердца и сахарным дибетом, также у него был выявлен гипертонический криз. В апреле 2018 года госпитализирован с инфарктом и впал в кому, из которой вышел спустя долгое время.