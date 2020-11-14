Армен Джигарханян скончался в возрасте 85 лет

Печальная новость прилетела сегодня утром из театра имени Джигарханяна.

Минувшей ночью на 86 году жизни скончался знаменитый артист, режиссёр, педагог, народный артист СССР Армен Джигарханян. Информацию об этом сообщили изданию «РИА Новости» в Московском драматическом театре имени Джигарханяна.

«Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя»,— рассказали изданию в учреждении.

Где находился актёр в роковой момент и от чего он скончался — пока неизвестно.

Армен Борисович родился 3 октября 1935 года в Ереване, Армения. Театром и кино он увлёкся ещё в школьные годы, и в 1952 году отправился в Москву покорять ГИТИС. Но неудачно. Пришлось вернуться в родной Ереван, где юный Армен устроился на киностудию «Арменфильм» помощником оператора. Спустя два года он поступил в Ереванский художественно-театральный институт, а в 1955 году впервые вышел на сцену в спектакле по пьесе Виктора Гусева «Иван Рыбаков» Ереванского русского драматического театра имени Константина Станиславского.

В 1960 году артист дебютировал в кино в фильме «Обвал», известность ему принесла роль молодого учёного-физика из киноленты «Здравствуй, это я!». Всего за свою жизнь Армен Джигарханян снялся в более чем 250 фильмах.

В 1996 году основал Московский драматический театр под собственным руководством, став художественным руководителем, спустя девять лет занял должность директора.

В последние несколько лет Армен Борисович много болел, причём не самыми простыми заболеваниями. В 2016 году он попал в больницу с подозрением на инфаркт миокарда, страдал болезнями сердца и сахарным дибетом, также у него был выявлен гипертонический криз. В апреле 2018 года госпитализирован с инфарктом и впал в кому, из которой вышел спустя долгое время.