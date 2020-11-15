В Челябинске в автоцентре «Сатурн» произошёл пожар

Сотрудники МЧС справились с возгоранием за считанные минуты.

Сегодня, 15 ноября, в Челябинске произошёл пожар в автоцентре «Сатурн». По предварительным данным, пострадавших нет. Подробнее о происшествии сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«На улице Молодогвардейцев, 2 во время проведения кровельных работ произошёл пожар. Сейчас пока сложно сказать, какие правила пожарной безопасности были нарушены. Рабочие эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар распространился на площади 15 квадратных метров внутри покрасочной камеры»,— сообщили в ведомстве.

Локализация открытого огня была объявлена в 16:50, ликвидация — в 16:56. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, в результате пожара пострадали вещи б/у и отделка стен.