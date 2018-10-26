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/ Эксперты зафиксировали рост продаж водки почти на 10%

Эксперты зафиксировали рост продаж водки почти на 10%

Увеличение потребления напитка может быть связано с Чемпионатом Мира по футболу.
сегодня в 20:02
  |  Общество
Рост продаж водки за 8 месяцев этого года вырос почти на 10%, пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитический центр при правительстве России. При этом, согласно отчету «Рынок алкоголя в III квартале», производство спиртного напитка осталось на том же уровне. Прошлые отчеты либо фиксировали незначительное увеличение объемов потребления, либо не фиксировали их вообще. Ситуацию «Известиям» прокомментировали в Росалкогольрегулировании (РАР).

Это связано прежде всего с внедрением и эффективной работой системы ЕГАИС во всех сегментах алкогольного рынка. — сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу РАР.

Как считает член Экспертного совета при правительстве Дарья Халтурина, рост продаж спиртного напитка может свидетельствовать как о постепенной легализации продаж водки, так и о том, что произошло увеличение потребления.

Роста потребления водки, увы, стоит ожидать, потому что уже второй год акцизы на нее заморожены, а значит, ее стоимость удешевляется на уровень инфляции, а падение реальных доходов граждан прекратилось, Общая и связанная с алкоголем смертность россиян в 2018 году в целом пока еще снижается. Однако на фоне удешевления водки неудивительно, что темпы роста ожидаемой продолжительности жизни россиян замедлились. По некоторым прогнозам, она может вырасти всего на один месяц в этом году. Такими темпами 80-летней продолжительности жизни мы достигнем не скоро. — цитируют Дарью Халтурину «Известия».

Эксперты также отмечают, что рост продаж водки может быть связан с прошедшим в нашей стране Чемпионатом Мира по футболу. Отметим, по данным Ростуризма, за месяц мундиаля нашу страну посетило 6,8 млн человек, из которых 3,4 млн были иностранными гражданами. Въездной поток в период ЧМ-2018 вырос более чем на 50%.

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