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/ Руководитель СК России взял на контроль ситуацию с погибшей от алкоголя школьницей на Южном Урале

Руководитель СК России взял на контроль ситуацию с погибшей от алкоголя школьницей на Южном Урале

Крепкие напитки погибшая девушка получила из рук взрослого.
сегодня в 11:05
  |  Общество

Центральный аппарат Следственного комитета взялся за установление обстоятельств гибели школьницы в Магнитогорске. 15-летняя девочка умерла в больнице после алковечеринки. Есть версия, что девушке и ее подруге крепкие напитки купил взрослый человек.

Председатель следственного комитета поручил выяснить все обстоятельства происшествия с детьми, установить виновных, а также при наличии законных оснований дать принципиальную оценку действиям или бездействию в том числе и должностных лиц. Расследование уголовного дела взято центральным аппаратом СКР на особый контроль. — сообщили сайту «Первый областной» в СК РФ.

Напомним, 24 июня две школьницы попали в больницу Магнитогорска. У девушек, по предварительной версии, произошла алкогольная интоксикация. Одна из них погибла, а вторая сейчас находится в реанимации. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека».

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