Вашу квартиру могут продать без вас: как себя защитить

13 тысяч южноуральцев отказались от сделок без личного присутствия.

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В Челябинской области набирает обороты оформление запрета на проведение каких-либо сделок с объектом недвижимости без его собственника. За прошедший год количество юридически подкованных южноуральцев увеличилось в 6 раз. В 2019 порядка 13 тысяч жителей сделали соответствующие документы.

«В основном это люди преклонного возраста, которые ранее возможно выдавали доверенность, но теперь опасаются совершения каких-либо действий с недвижимым имуществом и пытаются, таким образом, себя обезопасить», — говорит руководитель управления Росреестра по Челябинской области Ольга Смирных.

Если принять такие меры, мошенники не смогут продать, обменять, подарить или заложить вашу квартиру. Такое было бы возможно, если бы преступник нашёл потерянный вами паспорт или документы о собственности.

Заявление можно подать в любой многофункциональный центр на территории России, независимо от того, в каком субъекте государства находится имущество. Также доступно оформление электронной формы заявления, услуги почты или портала «Госуслуги».

Запрет не будет действовать в случае решения суда или обращения судебных приставов в регистрирующий орган. Также в нужный момент можно отозвать данное заявление. Услуга оформляется бесплатно в течение 1-2 дней.