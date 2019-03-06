/ Продажи игристых вин в Челябинске выросли в 5.5 раз перед 8 марта

Данные опубликовала торговая сеть «Перекресток».

Продажи игристых вин в Челябинске перед 8 марта выросли почти 5.5 раз. Также в 4.5 раза увеличились продажи ликеров, в 2.5 раза — вермутов, двукратный рост показали продажи коньяка, а красные и белые вина стали продаваться на 90 и 75 процентов больше соответственно. Такие данные привела торговая сеть «Перекресток». Как отметили представители других компаний кратный рост продаж в преддверие Международного женского дня — традиция, которая повторяется из года в год, однако обычно это не столь значительные цифры.

Самый большой ажиотаж — это, конечно, новогодний. 8 марта, наверное, на втором месте. Даже 14 февраля в этом году тоже почему-то стал праздником, который способствует увеличению продаж алкоголя. Чаще всего, это легкие, игристые, белые вина. И сейчас есть интересные вина с изюминкой, типа Aviva, которые при взбалтывании похожи на «галактику». Девушки, которые этого не видели, будут очень удивлены. — рассказал радио «Business FM Челябинск» директор управляющей компании «Мавт» Дмитрий Андреев.

Кроме игристых вин также увеличивается спрос и на сопутствующие товары, такие как сыры, лососевая икра и виноград. Также в 10 раз стали популярнее у покупателей огурцы. Традиционно пользуются большим спросом сладости.

Мы увеличиваем дополнительные выкладки, то есть, ставим дополнительные палеты и корзины, увеличиваем выкладку, количество фэйсов на стеллаже. Допустим, стояло три фэйса — делаем пять бутылок. Акции для покупателей делаем на ходовые позиции, которые продаются больше к празднику. К 8 марта растут продажи сувенирной продукции, конфет, шоколада, алкоголя — за счет игристых вин и шампанского. И производство свое, если есть, то это торты, пирожное. Спрос, видимо на все, что любят женщины. — отметила в разговоре с корреспондентом «Business FM Челябинск» категорийный менеджер гипермаркета «Теорема» Ирина Краскина.

Отметим, что средний чек на стандартный праздничный набор к 8 марта в Челябинске составляет примерно 1000 рублей.