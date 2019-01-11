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/ «Зарезервировано для Панарина»: пообещавший хоккеисту пожизненный запас алкоголя бар пригласил его на ужин

«Зарезервировано для Панарина»: пообещавший хоккеисту пожизненный запас алкоголя бар пригласил его на ужин

Таким образом заведение ответило на селфи игрока возле их билборда.
сегодня в 15:37
  |  Хоккей

Продолжение получила история взаимоотношений форварда «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина и бара High Bank Distillery, разместившего на своем рекламном щите предложение пожизненного запаса алкогольных напитков для хоккеиста взамен на подписание нового контракта с «Коламбусом».

После того, как Артемий Панарин выложил фото рекламного щита с подписью «Теперь у меня есть новое место для ужина», в четверг, 10 января, в «Инстаграме» заведения появилось приглашение для хоккеиста посетить бар.

Привет, Артемий Панарин, мы готовы встретить тебя. Приходи ужинать к нам в любое время! Сделай Коламбус своим домом на ближайшие несколько лет или подпиши с командой долгосрочное соглашение — нам все равно! У тебя будет пожизненный запас High Bank — это наше обещание! — гласит подпись к фотографии в инстаграме заведения.

На фотографии изображено несколько фирменных алкогольных напитков рядом с табличкой «Зарезервировано для Панарина».

Напомним, слухи о том, что Артемий Панарин сменит клуб уже будущим летом, появились в предыдущем межсезонье. Сам нападающий и его агент Дэн Мильштейн приостановили переговоры с «Синими Жакетами» до начала регулярного чемпионата. При этом представитель «Хлебушка» объяснил, что он вместе с игроком примут решение о продолжении карьеры уже в январе.

Североамериканские эксперты рассматривают несколько вариантов продолжения карьеры для Артемия Панарина. Среди наиболее популярных вариантов инсайдеры и журналисты называют «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз» «Лос-Анджелес Кингз» и «Чикаго Блэкхокс» где Артемий Панарин начинал свою заокеанскую карьеру.

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