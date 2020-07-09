Челябинка обвинила организаторов «Дома-2» в удержании ее в «плену»

Девушка вырвалась со съемочной площадки с помощью физической силы.

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Жительница Челябинска Ирина Наумова, которая также известна как экс-участница телепроекта «Дом-2» Ирина Науми, обвиняет организаторов шоу в незаконном удержании ее на съемочной площадке.

Ирина Наумова родилась в Челябинске, после чего с родителями переехала в Нижневартовск. С юности девушка живет одна, свое время предпочитает тратить на совершенствование себя: получила несколько образований, путешествует, читает книги и посещает спортзал. После того, как из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции девушка осталась без работы, она приняла решение отправиться на проект «Дом-2».

В мае 2020 года девушка, под псевдонимом Ирина Науми, прибыла на проект, но ехала она не к определенному молодому человеку. Девушка выразила симпатию сразу к нескольким участникам проекта, но построить свою любовь, к сожалению, ей не удалось.

Несмотря на то, что девушка стала одной из самых популярных участниц, она решила, что хочет покинуть проект. Именно из-за этого начались ее конфликты с организаторами.

«Какое-то время я находилась там по своей воле, но когда захотела уйти, они мне этого не позволили. Меня удерживали, не дали по моему волеизъявлению покинуть это место. Я чувствовала себя в клетке и в западне. Не знала, как мне поступать. Мне другие ребята говорили, что так просто они меня не отпустят, потому что я интересный участник», — комментирует ситуацию Ирина Наумова.

После того, как организаторы заперли Ирину вместе с участником проекта в одном доме, она решила устроить побег. Выломав окно, Ирина Наумова сбежала с территории площадки, однако ее словили сотрудники проекта.

«Не знаю, как передать эти чувства, когда восемь мужчин, как мячик бросают тебя из рук в руки. Мне порвали куртку, меня толкали, пинали, таскали за волосы. Это физическое насилие, оно ни в какой мере не должно быть применимо. В первую очередь, я женщина, и ко мне мужчина применил физическую силу», — настаивает Ирина Наумова.

Когда девушка сказала, что вызвала полицию и такси, ее отпустили. О том, что она сбежала, что ее удерживали силой, а также причинили вред, девушка рассказала в социальных сетях. Видеозаписи, где Ирина плачет и рассказывает, как ей было страшно, встревожили поклонников девушки. Сразу после съемочной площадки девушка направилась в полицию, но правоохранители отказали ей в возбуждении уголовного дела. За помощью она решила обратиться к Владимиру Бурматову.

«Здесь надо разбираться в этой ситуации. То, что рассказывает Ирина, производит дикое впечатление. Мы намерены подключить прокуратуру, потому что, с нашей точки зрения, дело должно быть возбуждено, расследоваться, и уже следствие должно показать, кто был виноват, что происходило, кто к какой ответственности должен быть привлечен. На мой взгляд, отказ в возбуждении уголовного дела неправомерен, и прокуратура должна проверить законность этого отказа», — подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Вместе с парламентарием Ирина Наумова хочет разобраться с тем, что произошло, выяснить, почему с ней задним числом расторгли договор, а также почему ее фото используют без согласования для рекламы товаров.

Кроме того, Ирина утверждает, что после обнародования данной истории к ней начали обращаться девушки, которые оказались в той же ситуации на телепроекте.