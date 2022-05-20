Проблемы с пожарной безопасностью выявили в трех лагерях Челябинской области

В случае ЧП пожарные расчеты не успеют приехать в учреждения за положенные 20 минут

В Челябинской области проблемы с пожарной безопасностью выявили в трех детских загородных лагерях. В случае возгорания расчеты не смогут прибыть в установленные 20 минут в «Сапфир» на озере Большой Шантропай, «Орленок» на Акакуле и «Бригантину» на Увильдах. Об этом на комитете по социальной политике Заксобрания сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по региону, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Эдуард Дорожкин.



«Акт комиссионной приемки данных лагерей из-за выхода за нормативное время прибытия пожарных машин с нашей стороны на сегодняшний день не подписан. Лагерям предложены компенсирующие мероприятия — обучение персонала мерам пожарной безопасности, чтобы в случае возникновения ЧП они могли до приезда пожарных расчетов с первых минут предпринять меры по тушению возгорания, эвакуации детей и другие. Согласие дали в одном лагере», — рассказал Эдуард Дорожкин.

По словам представителя чрезвычайного ведомства, в «Сапфире» из числа сотрудников организуют добровольные пожарные дружины. В двух других лагерях от предложенных региональным ГУ МЧС альтернативных мер отказались.

«Мы не можем наложить запрет на работу лагерей, поскольку в приемке принимает участие межведомственная комиссия. Но с нашей стороны акты не подписаны и выданы рекомендации о прохождении обучения персоналом и создании добровольных пожарных дружин», — уточнили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным пресс-службы министерства образования и науки региона, итоговые приемки указанных лагерей еще не проводились.

«По последним данным, у межведомственной комиссии нет претензий по пожарной безопасности в учреждениях. Что касается создания добровольческих дружин: законодательно это требование не закреплено и является лишь рекомендацией», — уточнили в региональном Минобре.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил социальному блоку правительства Челябинской области вместе с главами муниципальных образований максимально задействовать внутренние возможности по летнему отдыху детей. Официальные лагеря объединили в единый реестр. В нем 780 учреждений, в которых летом смогут отдохнуть и оздоровиться около 160 тысяч детей от 6 до 18 лет.

Самый бюджетный вариант летнего отдыха в них, по данным контрольно-счетной палаты региона, обойдется родителям в 70 рублей за день, дорогой — в 3300 рублей.

Глава региона также озвучил планы по капитальному ремонту детских лагерей в текущем году и поставил задачу восстановить заброшенные организации для летнего отдыха детей.

Реестр организаций отдыха и оздоровления детей в Челябинской области доступен на сайте регионального министерства образования и науки. Телефоны горячей линии по вопросам летнего отдыха несовершеннолетних: +7 (351) 263-40-67 (в Челябинской области), +7 (800) 444-35-38 (всероссийская).