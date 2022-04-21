В Челябинской области восстановят заброшенные детские лагеря

Реновация ждет и действующие организации для отдыха и оздоровления

В Челябинской области восстановят заброшенные и отремонтируют действующие детские оздоровительные лагеря. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил глава региона Алексей Текслер в ходе рабочего визита в детский оздоровительный лагерь «Лесная застава», передает корреспондент информагентства «Первое областное».



«Нужно увеличивать количество ребятишек и лагерей, в которых они могут отдохнуть. Для этого будем вкладывать финансовые ресурсы в реновацию уже действующих лагерей. Поставил задачу уделить внимание заброшенным организациям региона. Один такой есть в Челябинске на берегу Шершней. Двигаться будем поэтапно и в соответствии с приоритетами. К сожалению, части детских лагерей требуется полная реновация», — рассказал Алексей Текслер.

По данным Минобра области, летом 2022 года в оздоровительных учреждениях смогут отдохнуть около 160 тысяч детей. Это больше, чем рассчитывало ведомство в феврале до отмены Роспотребнадзором коронавирусных ограничений и 75-процентной наполняемости смен.

К лету в регионе официально откроют 778 лагерей, в том числе 66 загородных.

«Крупные компании вкладываются в инфраструктуру детских загородных лагерей, потому что требования родителей, детей и надзорных органов растут. С прошлого года началась программа поддержки частников — федеральный бюджет компенсирует 5% затрат на ремонт. В прошлом году четыре лагеря в Челябинской области этим воспользовались. В этом — заявки на финансирование подали семь лагерей. Плюс мы в этом году из бюджета выделили 58 миллионов рублей и распределили в виде субсидий на ремонт на муниципальные лагеря», — отметил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Отдых детей в загородных лагерях Челябинской области летом 2022 года в среднем обойдется семьям в 29 тысяч рублей. Стоимость путевки выросла в том числе из-за роста цен на продукты. Часть затрат родители могут вернуть по программе детского кешбэка.

Реестр организаций отдыха и оздоровления детей в Челябинской области доступен на сайте регионального министерства образования и науки. Телефоны горячей линии по вопросам летнего отдыха несовершеннолетних: +7 (351) 263-40-67 (в Челябинской области), +7 (800) 444-35-38 (всероссийская).