Стоимость путевки в загородные лагеря Челябинской области поднялась до 29 тысяч рублей

Такую среднюю цену для региона озвучили в Минобре

Отдых детей в загородных лагерях Челябинской области летом 2022 года в среднем обойдется семьям в 29 тысяч рублей. Стоимость путевки выросла в том числе из-за роста цен на продукты. Об этом сегодня, 20 апреля, на посвященной оздоровительной кампании пресс-конференции сообщила заместитель министра образования и науки региона Елена Сидорчук.



ПРИМУТ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ

Летней оздоровительной кампании детей в Челябинской области уделяют особое внимание. По словам Елены Сидорчук, подготовительный этап к ней ежегодно начинается в феврале. Составляется реестр организаций для отдыха несовершеннолетних.

«Проект документа сформирован, и на сегодняшний день в нем зарегистрировано 778 лагерей всех видов и типов: загородные (их 66), дневного пребывания, палаточные, отдыха и оздоровления. Эта цифра соответствует данным реестра прошлого года. Существенных изменений с прошлого не произошло», — рассказала Елена Сидорчук.





Отдохнуть в лагерях, по данным Минобра области, летом 2022 года смогут около 160 тысяч детей. Но это количество изменится в большую сторону, так как в феврале оно рассчитывалось до отмены Роспотребнадзором коронавирусных ограничений, с учетом 75-процентной наполняемости смен.

ВЕРНУТ ПОЛОВИНУ СТОИМОСТИ

Основные лагеря в Челябинской области в прошлом году вошли в программу детского кешбэка. Она дает возможность родителям вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

«На сегодняшний день все загородные лагеря в Челябинской области подключены к программе детского кешбэка. Исключение — лагерь «Радуга» (РМК). Средняя стоимость путевки в загородный лагерь в этом году выше, чем в прошлом году, — 29 182 рубля на 21 день. Но продолжительность смен в каждой организации разная, поэтому в реестре указана стоимость одного дня пребывания. Профильная смена длится 14 дней, досуговая или санаторно-курортная — 18 или 21 день. Точную стоимость путевки родители могут узнать у организаторов летнего отдыха детей», — отметила Елена Сидорчук.

КОМПЕНСИРУЮТ ЧАСТЬ ЗАТРАТ

В 2022 году сохранилось субсидирование для компенсации родительской оплаты за пребывание детей в загородных и дневных лагерях. По линии Минобра сумма составляет 300 млн рублей, она распределена во все 43 муниципалитета Челябинской области, каждый из которых сам определяет ее размер для родителей. По словам Елены Сидорчук, вернуть родители могут от 3000 до 7000 рублей. Увы, суммировать эту скидку с кешбэком нельзя. Родителям придется выбрать какую-то одну льготу.

«Надеемся, все это позволит сделать максимально доступным приобретение путевок», — добавила Елена Валерьевна.

По данным городского комитета по делам образования, на организацию отдыха челябинских детей в загородных оздоровительных лагерях в 2022 году выделено 108,7 млн рублей. В загородные учреждения планируется направить более 22 тысяч ребятишек. Их примут «Утес», «Солнечная поляна», «Смолино», «Сапфир», «Березка», «Восход» и челябинское МБУ «СШ по теннису имени Маниона».





«Обеспечение необходимых условий для содержательного и безопасного отдыха детей в каникулярное время является нашей первостепенной задачей», — подчеркивает председатель комитета по делам образования Светлана Портье.

Лагеря с дневным пребыванием детей откроются при школах и учреждениях допобразования. Они начнут работу 1 июня на 159 площадках.

КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЕВКИ

Бесплатно получить путевку семьи могут по линии Минсоца Челябинской области. Первый заместитель министра социальных отношений региона Ирина Скалунова говорит, что с 21 марта началась круглогодичная оздоровительная кампания. Ведомство уже приобрело более 8 тысяч путевок, и отдохнуть уже успели около тысячи детей.

«Все путевки бесплатные. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мы приобретаем путевки в оздоровительные лагеря. Длительность заезда — 21 день. Для детей, стоящих на учете, по медицинским показаниям — в санатории на 24 дня. Возраст детей от 6,5 до 18 лет. За путевками можно обращаться в управление социальной защиты по месту жительства. Также можно подать заявку через МФЦ или „Госуслуги“», — объяснила Ирина Скалунова.

ОТДЫХ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Все лагеря и санатории для официального открытия должны получить санитарно-эпидемиологические заключения. По словам начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Челябинской области Вероники Макаровой, все 778 учреждений на сегодня подали уведомления для проведения соответствующей экспертизы. Лагеря с дневным пребыванием детей уже на 80% проверены.

«В этом году есть изменения в санитарных правилах. Значительно смягчены требования, которые были в 2020 году. Теперь они могут работать на полную мощность. Но коронавирус никуда не ушел, поэтому все профилактические меры остаются. Это значит, что все сотрудники должны пройти полный медицинский осмотр, ПЦР-исследование на COVID-19 за три дня до начала работы, быть вакцинированы от ковида и клещевого энцефалита. Сотрудники пищеблока дополнительно должны быть обследованы на рото- и норовирусную инфекции», — рассказала Вероника Макарова.





Дети в лагерь принимаются при наличии справки о неконтактности по инфекционным заболеваниям. Как отметила представитель Роспотребнадзора, никаких дополнительных обследований на коронавирус не требуется. Прививка от клещевого энцефалита обязательна только для ребят, отправляющихся в походы, заезжающих в палаточные лагеря и организованных в трудовые отряды.

«Разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Но родительские дни по-прежнему запрещены. Навестить ребенка один из законных представителей может. Для этого у ворот должно быть специальное место. Никаких выходов за территорию лагеря быть не может. Если в прошлые годы организации работали в режиме обсерватора, то сейчас запрета для сотрудников для отъезда домой нет», — уточнила Вероника Макарова.

Родителей особо просят не везти детям продукты, которые могут привести к отравлению.

Реестр организаций отдыха и оздоровления детей в Челябинской области доступен на сайте регионального министерства образования и науки. Телефоны горячей линии по вопросам летнего отдыха несовершеннолетних: +7 (351) 263-40-67 (в Челябинской области), +7 (800) 444-35-38 (всероссийская).