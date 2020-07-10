Миасцы пожаловались на общие очереди для зараженных больных в местной поликлинике

В медучреждении горожане боялись заразиться COVID-19.

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Жители Миасса направили обращение в прокуратуру из-за того, что попали в большую очередь в городской поликлинике. За помощью супружеская пара обратилась к общественникам, которые помогли составить обращение. Его суть в том, что в городской поликлинике № 2 в Миассе, по их словам, заболевшие люди, а также те, кто пришел после лечения на повторный прием, находятся в одном помещении и вместе сидят в очереди.

«7 июля, после лечения двусторонней пневмонии, мой муж Николай Комков был выписан из больницы в Сатке, с рекомендацией обратится к терапевту по месту жительства для дальнейшего прохождения лечения в онкологическом отделении. 8 июля мы обратились в регистратуру города Миасса, чтобы попасть на прием к терапевту по месту жительства. Нас администратор отправил на второй этаж, где два терапевта ведут прием больных с температурой, кашлем, насморком, то есть, с подозрением на COVID-19. Больные и те, кто уже прошел лечение, вынуждены ждать в одной очереди. Людей было много. Ожидание продолжалось более трёх часов», — сообщает о походе в поликлинику Валентина Комкова.

В поликлинике объяснили, что пациентов, приходящих в медучреждение, маршрутизируют.

«На сегодняшний день потоки температурящих больных, которые идут на выписку или выписались из стационара, выделены в отдельный поток. Их принимает отдельный врач, который сидит в отдельном кабинете на третьем этаже. Температурящие больные на втором этаже, хронические больные, которые пришли с какой-то другой целью, за исключением ОРВИ, они принимаются на четвертом этаже. В данной ситуации сориентировалась администратор, направила пациента не в тот кабинет. Он не был на приеме в фильтр-боксе, его приняла заведующая терапевтическим отделением № 2. Как только они увидели очередь, они обратились ко мне», — сообщила корреспонденту сайта «Первый областной» заместитель главного врача по поликлинике Маргарита Туленкова.

Несмотря на то, что конфликт удалось урегулировать на месте, совместно с общественниками Валентина Комкова и ее супруг подали заявление в прокуратуру Челябинской области. В прокуратуре факт подачи заявления подтвердили.