138 южноуральцев заболели коронавирусом за сутки

В больницах с диагнозом COVID-19 находятся 3152 жителя Челябинской области.

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На утро 11 июля в Челябинской области официально зарегистрирован 9101 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 138 из них заболели за минувшие сутки. Свежую статистику сообщили сайту «Первый областной» в региональном Минздраве.

«На сегодняшний день в больницах Челябинской области с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 3152 человека. Они получают все необходимое лечение. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также по звонкам, поступающим на горячую линию»,— рассказали в ведомстве.

81 пациент выздоровел за последние сутки. Всего в Челябинской области с начала пандемии выздоровело 5723 человека. 42 пациента переведены в медицинские учреждения других регионов по месту прописки.

«За минувшие сутки умерло 3 человека: сахарный диабет, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 81 год; сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 67 лет; ишемическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 82 года»,— добавили в Минздраве.

По всем интересующим вопросам можно обратиться на горячую линию министерства здравоохранения Челябинской области: 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся официальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

Редакция сайта «Первый областной» напоминает о том, что в регионе действует обязательный масочный режим. Для того, чтобы избежать заражения коронавирусом, а также не получить штраф, в общественных местах необходимо носить маску.